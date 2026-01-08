تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور تقرير رئيسي للوظائف، قد يوفر مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، ليصل إلى 4440.67 دولارًا للأوقية (الأونصة)، متراجعًا عن أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل بنسبة 0.3% إلى 4449.60 دولارًا للأوقية.

ويبتعد سعر الذهب حاليًا بنحو 110 دولارات عن المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته في 29 ديسمبر الماضي عند 4549.71 دولارًا للأوقية، وذلك في ظل تحسن سعر صرف الدولار وعمليات جني الأرباح.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية إلى 77.85 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولارًا في 29 ديسمبر الماضي.

وانخفض البلاتين بنسبة 0.8%، ليصل إلى 2288.23 دولارًا للأوقية، بعدما بلغ ذروة قياسية عند 2478.50 دولارًا يوم الاثنين الماضي، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1756.42 دولارًا للأوقية.