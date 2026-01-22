Icon

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية Icon إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان Icon ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض Icon لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك Icon تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد لقاء زيلينسكي

ترامب: الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٦ مساءً
ترامب: الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، ⁠أن اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دافوس بسويسرا كان “جيدا جدا”، موضحا أن رسالته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ⁠هي ‌أن” الحرب ⁠في ‍أوكرانيا يجب أن تنتهي”.

وتحدث ⁠ترامب لفترة وجيزة إلى ‌الصحافيين بعد مغادرته الاجتماع مع زيلينسكي، الذي ذكر البيت الأبيض أنه استمر نحو ساعة تقريبا.

قد يهمّك أيضاً
ترامب يكشف عن سبب أحدث كدمة على يده

ترامب يكشف عن سبب أحدث كدمة على يده

ترامب يتراجع.. لن نفرض الرسوم الجمركية بشأن غرينلاند

ترامب يتراجع.. لن نفرض الرسوم الجمركية بشأن غرينلاند

ومن جانبه، ذكر الرئيس الأوكراني زيلينسكي، الخميس، أن الوثائق التي يجري إعدادها مع واشنطن بهدف إنهاء الحرب مع روسيا صارت “شبه جاهزة”، وذلك في كلمة ألقاها بدافوس بعد لقائه نظيره الأميركي ترامب.

وقال زيلينسكي للمنتدى الاقتصادي العالمي: “لقد التقينا الرئيس ترامب، وفرقنا تعمل بشكل شبه يومي. الأمر ليس بسيطا. الوثائق التي تهدف إلى إنهاء هذه الحرب شبه جاهزة”.

كما أقر الرئيس الأوكراني بأن “الحوار” مع ترامب “لم يكن سهلا”، لكنه أشاد باجتماع “جيد جدا” عقد في وقت سابق الخميس.

واعتبر زيلينسكي أن أوروبا “مجزأة” وتبدو “ضائعة” في مواجهة التحديات التي يفرضها عليها الرئيس الأميركي ترامب.

وقال: “بدلا من أن تصبح قوة عالمية فعليا، تبقى أوروبا تشكيلة جميلة لكن مجزأة من قوى صغيرة ومتوسطة” الحجم، مضيفا “تبدو أوروبا ضائعة في محاولة إقناع الرئيس الأميركي بالتغيير”.

وفي وقت سابق، أوضح ترامب أن الرئيس الأوكراني والرئيس الروسي بوتين يريدان إنهاء الحرب الدائرة منذ حوالي 4 سنوات.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه يتعامل أيضا مع بوتين، موضحا أن الرئيس الروسي يريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب‭.‬

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب يكشف عن سبب أحدث كدمة على يده
العالم

ترامب يكشف عن سبب أحدث كدمة على...

العالم
خلل فني يجبر طائرة ترامب على العودة بعد الإقلاع
العالم

خلل فني يجبر طائرة ترامب على العودة...

العالم
ترامب يعلن دعمه لعمليات الجيش السوري ضد قسد
العالم

ترامب يعلن دعمه لعمليات الجيش السوري ضد...

العالم
ترامب يتراجع.. لن نفرض الرسوم الجمركية بشأن غرينلاند
العالم

ترامب يتراجع.. لن نفرض الرسوم الجمركية بشأن...

العالم