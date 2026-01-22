ترامب: الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، ⁠أن اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دافوس بسويسرا كان “جيدا جدا”، موضحا أن رسالته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ⁠هي ‌أن” الحرب ⁠في ‍أوكرانيا يجب أن تنتهي”.

وتحدث ⁠ترامب لفترة وجيزة إلى ‌الصحافيين بعد مغادرته الاجتماع مع زيلينسكي، الذي ذكر البيت الأبيض أنه استمر نحو ساعة تقريبا.

ومن جانبه، ذكر الرئيس الأوكراني زيلينسكي، الخميس، أن الوثائق التي يجري إعدادها مع واشنطن بهدف إنهاء الحرب مع روسيا صارت “شبه جاهزة”، وذلك في كلمة ألقاها بدافوس بعد لقائه نظيره الأميركي ترامب.

وقال زيلينسكي للمنتدى الاقتصادي العالمي: “لقد التقينا الرئيس ترامب، وفرقنا تعمل بشكل شبه يومي. الأمر ليس بسيطا. الوثائق التي تهدف إلى إنهاء هذه الحرب شبه جاهزة”.

كما أقر الرئيس الأوكراني بأن “الحوار” مع ترامب “لم يكن سهلا”، لكنه أشاد باجتماع “جيد جدا” عقد في وقت سابق الخميس.

واعتبر زيلينسكي أن أوروبا “مجزأة” وتبدو “ضائعة” في مواجهة التحديات التي يفرضها عليها الرئيس الأميركي ترامب.

وقال: “بدلا من أن تصبح قوة عالمية فعليا، تبقى أوروبا تشكيلة جميلة لكن مجزأة من قوى صغيرة ومتوسطة” الحجم، مضيفا “تبدو أوروبا ضائعة في محاولة إقناع الرئيس الأميركي بالتغيير”.

وفي وقت سابق، أوضح ترامب أن الرئيس الأوكراني والرئيس الروسي بوتين يريدان إنهاء الحرب الدائرة منذ حوالي 4 سنوات.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه يتعامل أيضا مع بوتين، موضحا أن الرئيس الروسي يريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب‭.‬