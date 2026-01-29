ترامب: بوتين وافق على عدم قصف كييف لمدة أسبوع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على عدم قصف كييف لمدة أسبوع ​بسبب الطقس ​البارد.

وتابع ترامب ​في اجتماع ‌للحكومة “طلبت ‌شخصيا من ‍الرئيس بوتين عدم إطلاق النار على كييف ​ومدن أخرى لمدة ​أسبوع ووافق على ذلك”، مشيرا إلى “البرد القارس” في ​المنطقة.

وأضاف ترامب قائلا “كان ذلك لطيفا ⁠للغاية. “قال الكثير من ‍الناس لا تضيع ‌المكالمة، لن تحصل على ذلك. لكنه فعلها”.