ترامب: بوتين وافق على عدم قصف كييف لمدة أسبوع

الجمعة ٣٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً
ترامب: بوتين وافق على عدم قصف كييف لمدة أسبوع
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على عدم قصف كييف لمدة أسبوع ​بسبب الطقس ​البارد.

وتابع ترامب ​في اجتماع ‌للحكومة “طلبت ‌شخصيا من ‍الرئيس بوتين عدم إطلاق النار على كييف ​ومدن أخرى لمدة ​أسبوع ووافق على ذلك”، مشيرا إلى “البرد القارس” في ​المنطقة.

وأضاف ترامب قائلا “كان ذلك لطيفا ⁠للغاية. “قال الكثير من ‍الناس لا تضيع ‌المكالمة، لن تحصل على ذلك. لكنه فعلها”.

 

 

 

