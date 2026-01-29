ترامب: بوتين وافق على عدم قصف كييف لمدة أسبوع

وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي وظائف شاغرة في شركة أوراكل وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار وظائف شاغرة لدى متاجر بنده يزيد الراجحي يسجل الزمن الأسرع في المرحلة الاستعراضية لرالي باها حائل تويوتا الدولي دريمي تكنولوجي وشركة محمد عمر العيسائي للإلكترونيات تعلنان شراكة استراتيجية لإطلاق منظومة متكاملة للمنزل الذكي في السعودية وزير الاستثمار يدشّن نادي الدرونز في أكاديمية طويق وزير الحرس الوطني يدشّن منظومة “حرس الرقمية” وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes مايكروسوفت تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على عدم قصف كييف لمدة أسبوع بسبب الطقس البارد.
وتابع ترامب في اجتماع للحكومة “طلبت شخصيا من الرئيس بوتين عدم إطلاق النار على كييف ومدن أخرى لمدة أسبوع ووافق على ذلك”، مشيرا إلى “البرد القارس” في المنطقة.
وأضاف ترامب قائلا “كان ذلك لطيفا للغاية. “قال الكثير من الناس لا تضيع المكالمة، لن تحصل على ذلك. لكنه فعلها”.