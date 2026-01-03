ترامب: هجوم فنزويلا لم يره العالم منذ الحرب العالمية الثانية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية نفذت صباح اليوم عملية عسكرية كبيرة في فنزويلا، وصفها بأنها “هجوم لم يره العالم منذ الحرب العالمية الثانية”، بهدف اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وتقديمهما للعدالة الأميركية.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستسيطر على فنزويلا حتى الانتهاء من المرحلة الانتقالية، وأن شركات أميركية ستدخل السوق الفنزويلية للعمل في قطاع النفط.

كذلك تابع قائلاً: “سنقوم بتعزيز قوة وأمن شعب فنزويلا، ومستعدون لهجوم آخر إذا لزم الأمر”.

وقال ترامب إن العملية تمّت بنجاح كامل، موضحاً أن الجيش الفنزويلي أصبح بدون قوة، وتم شل قدراته العسكرية بالكامل.

وأضاف: “الجيش الأميركي نفذ عملية رائعة، ولم يُقتل أي جندي أو تُفقد أي معدات خلال العملية”.

🔥🚨خبر عاجل: أكد الرئيس ترامب للتو القبض على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في أقل من ساعة من العمليات الأمريكية. هذا استعراض للقوة لم يسبق له مثيل، فالولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، والرئيس الفنزويلي في طريقه حاليًا إلى الولايات المتحدة. انتهت المهمة،… pic.twitter.com/wrmGytBFYx — Sid Fritts (@sid_fritts) January 3, 2026

كما كشف ترامب أن مادورو وزوجته تم اعتقالهما منتصف الليل على متن سفينة، ويتوجهان الآن إلى نيويورك لمواجهة العدالة، بعد توجيه اتهامات جنائية لهما.

سندير فنزويلا انتقالياً

وأوضح أن العملية شملت استخدام القوات الجوية والبرية والبحرية، إضافة إلى انقطاع الكهرباء في العاصمة كاراكاس لتسهيل تنفيذ المهمة.

وأكد ترامب أن مادورو كان مسؤولاً عن الاتجار بالمخدرات وإدخالها إلى الولايات المتحدة، وأرسل عصابات المخدرات لإرهاب الأميركيين وتهديد شعب الولايات المتحدة واستقرار المنطقة.

وتابع: “ما حدث في فنزويلا كان أحد أكثر العروض إثارة لمدى قوة جيشنا، وأميركا أصبحت اليوم الدولة الأكثر احتراماً في العالم”.

ووأعلن الرئيس الأمريكي أن القوات الأميركية نفذت عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته بنجاح، مؤكداً أن العملية كانت تهدف لتحقيق العدالة وارسال رسالة تحذيرية لكل السياسيين في فنزويلا.

وقال ترامب: “عملية اعتقال مادورو كانت من أجل تحقيق العدالة، وما حدث لمادورو يمكن أن يحدث لأي سياسي في فنزويلا”.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قامت ببناء البنية التحتية النفطية لفنزويلا، والتي كانت تُسرق منه سابقاً، مضيفاً: “نظام مادورو كان يدعم أنظمة تهدد مصالح الأميركيين، ونفوذنا أصبح أكبر بكثير”.

كما أكد على استمرار أميركا في تأمين حدودها وعدم السماح للمجرمين بالعمل دون محاسبة، مشدداً: “عملية اعتقال مادورو يجب أن تكون تحذيراً للجميع”.

ولفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على إدارة فنزويلا بطريقة انتقالية وعادلة بعد عملية اعتقال مادورو وزوجته.

وقال ترامب: “سنركز على البنية التحتية للنفط في فنزويلا، وسنعتني بشعبها، وستكون هناك قوات أميركية في البلاد إذا لزم الأمر”.

وأوضح ترامب أن الإدارة الأميركية تتحدث حالياً مع أشخاص لتولي المسؤولية في فنزويلا خلال المرحلة الأولى، مضيفاً: “روبيو وهيغسيث وربما رئيس الأركان سيعملون مع فريق من الفنزويليين لإدارة البلاد”.

تدخل الجيش الأمريكي

وأكد أن الهدف هو ضمان أن تعود فنزويلا دولة عظيمة مرة أخرى، وأن شعبها يحظى بالسلام والعدالة والأمان.

وأشار ترامب إلى أن الجيش الأميركي ساعد وزارة العدل في عملية اعتقال مادورو، مضيفاً: “لم نخبر الكونغرس لأنهم يميلون لتسريب المعلومات وهذا ليس جيداً”، مؤكداً أن العملية تمت بنجاح كامل وأن مادورو وزوجته سيجلبان إلى نيويورك لمواجهة العدالة.

كما شدد على سجل الولايات المتحدة في تحقيق الانتصارات، قائلاً: “معي فقط نحقق الانتصارات، وانظروا إلى البغدادي وسليماني”. وأضاف: “رسالتي لشعب فنزويلا هي أن بلادهم ستعود إليهم، وسيكون لديهم سلام وعدالة وأمان”.

وأشار إلى الدور الاقتصادي المتوقع قائلاً: “لدينا شركات نفط عظيمة ستذهب إلى فنزويلا، ونريد فعل كل ما هو ضروري لضمان ازدهار البلاد واستقرارها”.

من جانبه، وصف وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث العملية بأنها تاريخية، وقال: “لا يمكن لأي دولة في العالم تنفيذ عملية اعتقال مادورو. عرضنا الذراع الطولى للعدالة الأميركية، وعمليتنا في فنزويلا كانت من أجل السلام من خلال القوة”.