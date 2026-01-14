Icon

توجيهات بفتح 200 قضية "تجريد" شهرياً

ترامب يتوعد “المجنسين” بسحب المواطنة

الأربعاء ١٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٣ صباحاً
ترامب يتوعد “المجنسين” بسحب المواطنة
المواطن - فريق التحرير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توجه إدارته لتفعيل إجراءات صارمة لـ “سحب الجنسية” من المهاجرين المجنسين المتورطين في قضايا احتيال، في خطوة وصفتها تقارير صحفية بأنها تصعيد غير مسبوق في ملف الهجرة.

تصريحات حاسمة

وخلال كلمة ألقاها أمام “نادي ديترويت الاقتصادي”، أكد ترامب أن السلطات ستشرع في تجريد أي مهاجر يحمل جنسية الصومال أو أي دولة أخرى من جنسيته الأميركية في حال إدانته بالاحتيال على المواطنين الأميركيين، قائلاً: “لن نسمح لمن استأمنّاه على مواطنتنا أن يمارس الاحتيال ضد شعبنا”.

وثائق مسربة وأرقام قياسية

بالتزامن مع هذه التصريحات، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن وثائق وإرشادات داخلية من دائرة خدمات المواطنة والهجرة (USCIS)، تُلزم المكاتب الميدانية بتزويد “مكتب التقاضي” بما يتراوح بين 100 إلى 200 قضية سحب جنسية شهرياً خلال السنة المالية 2026.

ويأتي هذا التحول النوعي بعد مرحلة شهدت مغادرة نحو 2.5 مليون مهاجر للولايات المتحدة نتيجة حملات الاعتقال والترحيل أو السفر الطوعي، وفقاً لبيانات وزارة الأمن الداخلي، ليبدأ التركيز الآن على فئة “الأميركيين المجنسين” الذين كانوا يتمتعون بحماية قانونية أوسع في السابق.

