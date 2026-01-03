ترامب يعلن اعتقال الرئيس مادورو وزوجته ونقلهما خارج فنزويلا خلال أسبوع.. ضبط 18805 مخالفين بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف باكستان تختبر صاروخًا جويًا مطورًا محليًا فنزويلا تعلن حالة الطوارئ وتفعّل خطط الدفاع الوطني انخفاض سعر الذهب في السعودية اليوم السبت سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية طقس السعودية.. رياح نشطة وصقيع وانخفاض الحرارة في عدة مناطق السعودية ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمر شامل بالرياض يجمع كافة المكونات الجنوبية 3.5 مليون ريال ميزانية تحفيز موظفي الكفاءات المتميزة في الجهات العامة الأهلي يتغلّب على النصر في قمة الجولة 13 من دوري روشن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن بلاده شنت عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى خارج البلاد.
وتبنى ترامب، في تدوينة نشرها على منصته “تروث سوشيال” التي يمتلكها، الهجوم الذي شهدته مدن فنزويلية في وقت سابق السبت.
وذكر ترامب أن عملية القبض على مادورو تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية.
وأوضح ترامب أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في مقر إقامته بولاية فلوريدا عند الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش).
وفي وقت سابق السبت، شهدت كاراكاس ومدن فنزويلية أخرى انفجارات، تزامنا مع تحليق منخفض لطائرات حربية.
#venezuelalibre #Venezuela #Bombardeo #Bombing !!! Dios Libre al Pueblo Venezolano 🇻🇪 🙏🏽 pic.twitter.com/ByuqxiFBl0
— Jef Jef 12345 (@12345_jef) January 3, 2026
ونقل إعلام أمريكي عن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أن الأخير أمر بضرب بعض الأهداف في فنزويلا بما فيها منشآت عسكرية.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث كان ترامب قد أصدر في أغسطس/ آب الماضي أمرا تنفيذيا بزيادة استخدام الجيش بدعوى “مكافحة عصابات المخدرات” في أمريكا اللاتينية.
وبهذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.
وردا على ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حشد قوات قوامها 4.5 ملايين شخص في بلاده، والاستعداد لصد أي هجوم محتمل.