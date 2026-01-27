ترامب يعلن فرض رسوم بنسبة 25% على منتجات كورية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فرض رسوم جمركية بنسبة (25%) على عدد من المنتجات الكورية، بينها السيارات والأخشاب والأدوية.

وقال في منشور له إن القرار يشمل رفع الرسوم المتبادلة من (15%) إلى (25%).