اصطدم ‌بطاولة خلال مشاركته في منتدى دافوس

ترامب يكشف عن سبب أحدث كدمة على يده

الجمعة ٢٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٨ مساءً
ترامب يكشف عن سبب أحدث كدمة على يده
المواطن - فريق التحرير

أرجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌السبب في ظهور كدمة ملحوظة على يده اليسرى، إلى تناول كميات كبيرة من الأسبرين.

وأوضح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى الولايات المتحدة، أن الكدمة ظهرت بعد أن اصطدم ‌بطاولة خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وذكر ⁠أن جرعة الأسبرين التي يتناولها تجعله يصاب بالكدمات بسهولة.

وقال ترامب: “يقولون لك تناول ‌الأسبرين إذا ​كنت تحب قلبك، لكن لا تتناول الأسبرين إذا كنت لا تريد أن تصاب بكدمات صغيرة. أنا أتناول الأسبرين الكبير”.

وأضاف: “قال الطبيب ليس عليك تناول ذلك يا سيدي. أنت بصحة جيدة للغاية، فقلت له ​لن أخاطر”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان، إن ترامب صدم يده بزاوية طاولة التوقيع خلال إعلانه عن مجلس السلام.

 

