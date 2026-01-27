ترامب يلوّح بتعديل سياسة الهجرة بعد مقتل مواطن على يد عناصر فيدراليين

وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح مصنع سنيورة للصناعات الغذائية بجدة وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية خالد بن سلمان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير الدفاع الكويتي انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا وظائف شاغرة لدى شركة المراعي جامعة الفيصل تطلق “أيام المهنة” لربط الخريجين بسوق العمل وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك القبض على مقيم من أفغاني بتهمة التحرش في الرياض وصول قافلة إغاثية سعودية إلى محافظة مأرب باليمن نادي الصقور والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية يوقّعان اتفاقية لتنظيم برامج وفعاليات للصقارة
ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال تعديل نهج إدارته المتشدد في ملف الهجرة، في محاولة لاحتواء موجة غضب شعبي وسياسي متصاعدة عقب مقتل مواطن أميركي برصاص عناصر فيدراليين أثناء تنفيذ عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في ولاية مينيسوتا.
وجاءت الإشارات إلى هذا التحول بعد حادثة مقتل أليكس بريتي، وهو ممرض عناية مركزة يبلغ من العمر 37 عاماً، الذي قُتل بالرصاص على يد عناصر إنفاذ الهجرة الفيدراليين في شوارع مدينة مينيابوليس، ما فجّر احتجاجات واسعة وانتقادات حادة لأساليب تطبيق سياسات الهجرة.
وفي تطور لافت، أعلن ترامب عزمه إرسال منسق شؤون الحدود توم هومان إلى مينيسوتا، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها تراجع جزئي عن النهج الأمني الصارم الذي أشرفت عليه وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم، وسط تصاعد الخلافات داخل الإدارة الأميركية بشأن إدارة ملف الترحيل.