ترامب يلوّح بتعديل سياسة الهجرة بعد مقتل مواطن على يد عناصر فيدراليين

وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح مصنع سنيورة للصناعات الغذائية بجدة Icon وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon خالد بن سلمان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير الدفاع الكويتي Icon انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا Icon وظائف شاغرة لدى شركة المراعي Icon جامعة الفيصل تطلق “أيام المهنة” لربط الخريجين بسوق العمل Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon القبض على مقيم من أفغاني بتهمة التحرش في الرياض Icon وصول قافلة إغاثية سعودية إلى محافظة مأرب باليمن Icon نادي الصقور والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية يوقّعان اتفاقية لتنظيم برامج وفعاليات للصقارة Icon

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال تعديل نهج إدارته المتشدد في ملف الهجرة، في محاولة لاحتواء موجة غضب شعبي وسياسي متصاعدة عقب مقتل مواطن أميركي برصاص عناصر فيدراليين أثناء تنفيذ عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في ولاية مينيسوتا.

وجاءت الإشارات إلى هذا التحول بعد حادثة مقتل أليكس بريتي، وهو ممرض عناية مركزة يبلغ من العمر 37 عاماً، الذي قُتل بالرصاص على يد عناصر إنفاذ الهجرة الفيدراليين في شوارع مدينة مينيابوليس، ما فجّر احتجاجات واسعة وانتقادات حادة لأساليب تطبيق سياسات الهجرة.

وفي تطور لافت، أعلن ترامب عزمه إرسال منسق شؤون الحدود توم هومان إلى مينيسوتا، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها تراجع جزئي عن النهج الأمني الصارم الذي أشرفت عليه وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم، وسط تصاعد الخلافات داخل الإدارة الأميركية بشأن إدارة ملف الترحيل.

