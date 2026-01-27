ترامب يلوّح بتعديل سياسة الهجرة بعد مقتل مواطن على يد عناصر فيدراليين

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال تعديل نهج إدارته المتشدد في ملف الهجرة، في محاولة لاحتواء موجة غضب شعبي وسياسي متصاعدة عقب مقتل مواطن أميركي برصاص عناصر فيدراليين أثناء تنفيذ عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في ولاية مينيسوتا.

وجاءت الإشارات إلى هذا التحول بعد حادثة مقتل أليكس بريتي، وهو ممرض عناية مركزة يبلغ من العمر 37 عاماً، الذي قُتل بالرصاص على يد عناصر إنفاذ الهجرة الفيدراليين في شوارع مدينة مينيابوليس، ما فجّر احتجاجات واسعة وانتقادات حادة لأساليب تطبيق سياسات الهجرة.

وفي تطور لافت، أعلن ترامب عزمه إرسال منسق شؤون الحدود توم هومان إلى مينيسوتا، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها تراجع جزئي عن النهج الأمني الصارم الذي أشرفت عليه وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم، وسط تصاعد الخلافات داخل الإدارة الأميركية بشأن إدارة ملف الترحيل.