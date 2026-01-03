ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين

الفتح يفوز على الشباب بهدفين في دوري روشن وصول الأرض إلى أقرب نقطة من الشمس مساء اليوم ترامب: هجوم فنزويلا لم يره العالم منذ الحرب العالمية الثانية 700 ألف طالب وطالبة بتعليم الشرقية يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا قمر الذئب يزين سماء السعودية مصر تدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام في اليمن المنتدى السعودي للإعلام 2026.. الصناعة الإعلامية قوة ناعمة وفرص استثمارية ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية إدارة الطيران الأمريكية تغلق المجال الجوي للكاريبي “البيئة” تدعو لتعزيز سلوكيات الرفق بالحيوانات والاعتناء بها أثناء الأمطار والأجواء الباردة
نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم السبت، صورة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو محتجزًا على متن السفينة الأميركية “أيو جيما”، مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين.
مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين.. #ترمب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي مادورو محتجزًا على متن السفينة الأميركية "أيو جيما"
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية نفذت صباح اليوم عملية عسكرية كبيرة في فنزويلا، وصفها بأنها “هجوم لم يره العالم منذ الحرب العالمية الثانية”، بهدف اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وتقديمهما للعدالة الأميركية.
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستسيطر على فنزويلا حتى الانتهاء من المرحلة الانتقالية، وأن شركات أميركية ستدخل السوق الفنزويلية للعمل في قطاع النفط.
كذلك تابع قائلاً: “سنقوم بتعزيز قوة وأمن شعب فنزويلا، ومستعدون لهجوم آخر إذا لزم الأمر”.
وقال ترامب إن العملية تمّت بنجاح كامل، موضحاً أن الجيش الفنزويلي أصبح بدون قوة، وتم شل قدراته العسكرية بالكامل.
وأضاف: “الجيش الأميركي نفذ عملية رائعة، ولم يُقتل أي جندي أو تُفقد أي معدات خلال العملية”.