بعد عملية احتجازه على متن سفينة أمريكية

ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين

السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٥ مساءً
ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم السبت، صورة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو محتجزًا على متن السفينة الأميركية “أيو جيما”،  مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين.

ترامب يعلق على اعتقال مادورو

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية نفذت صباح اليوم عملية عسكرية كبيرة في فنزويلا، وصفها بأنها “هجوم لم يره العالم منذ الحرب العالمية الثانية”، بهدف اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وتقديمهما للعدالة الأميركية.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستسيطر على فنزويلا حتى الانتهاء من المرحلة الانتقالية، وأن شركات أميركية ستدخل السوق الفنزويلية للعمل في قطاع النفط.

كذلك تابع قائلاً: “سنقوم بتعزيز قوة وأمن شعب فنزويلا، ومستعدون لهجوم آخر إذا لزم الأمر”.

وقال ترامب إن العملية تمّت بنجاح كامل، موضحاً أن الجيش الفنزويلي أصبح بدون قوة، وتم شل قدراته العسكرية بالكامل.

وأضاف: “الجيش الأميركي نفذ عملية رائعة، ولم يُقتل أي جندي أو تُفقد أي معدات خلال العملية”.

 

 

