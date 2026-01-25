Icon

حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق Icon مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي Icon لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا Icon ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع Icon رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي Icon برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو Icon القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية Icon عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران Icon إطلاق حملة “جاي للعمرة” ضمن جاهزية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ترامب يُعلن حالة الطوارئ بعدة ولايات بسبب العاصفة الشتوية

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٨ صباحاً
ترامب يُعلن حالة الطوارئ بعدة ولايات بسبب العاصفة الشتوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إعلان حالة الطوارئ في عشر ولايات بجنوب شرق الولايات المتحدة نتيجة عاصفة شتوية قوية تضرب مناطق واسعة من البلاد.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن إعلان حالة الطوارئ تشمل ولاية تينيسي، وجورجيا، وكارولينا الشمالية، وماريلاند، وأركنساس، وكنتاكي، ولويزيانا، وميسيسيبي، وإنديانا، وفرجينيا الغربية, مبينًا أن إدارته تعمل بتنسيق وثيق مع حكام الولايات المتأثرة والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ, في إطار الاستعدادات الجارية للتعامل مع تداعيات العاصفة, داعيًَا الأمريكيين إلى توخي الحيطة والحفاظ على سلامتهم.

قد يهمّك أيضاً
ترامب يكشف عن سبب أحدث كدمة على يده

ترامب يكشف عن سبب أحدث كدمة على يده

ترامب: الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي

ترامب: الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي

وتُغطي الثلوج والجليد مساحة تمتد لأكثر من 2000 كيلومترٍ داخل الولايات المتحدة, مع توقعات بامتداد تأثير العاصفة من ولاية تكساس إلى نيو إنجلاند خلال عطلة نهاية الأسبوع, على مسافة تتجاوز ثلاثة آلاف كيلومتر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب يتراجع.. لن نفرض الرسوم الجمركية بشأن غرينلاند
العالم

ترامب يتراجع.. لن نفرض الرسوم الجمركية بشأن...

العالم
ترامب يكشف عن سبب أحدث كدمة على يده
العالم

ترامب يكشف عن سبب أحدث كدمة على...

العالم
ترامب يعلن دعمه لعمليات الجيش السوري ضد قسد
العالم

ترامب يعلن دعمه لعمليات الجيش السوري ضد...

العالم
خلل فني يجبر طائرة ترامب على العودة بعد الإقلاع
العالم

خلل فني يجبر طائرة ترامب على العودة...

العالم
ترامب: الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي
العالم

ترامب: الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي

العالم