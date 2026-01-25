ترامب يُعلن حالة الطوارئ بعدة ولايات بسبب العاصفة الشتوية

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إعلان حالة الطوارئ في عشر ولايات بجنوب شرق الولايات المتحدة نتيجة عاصفة شتوية قوية تضرب مناطق واسعة من البلاد.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن إعلان حالة الطوارئ تشمل ولاية تينيسي، وجورجيا، وكارولينا الشمالية، وماريلاند، وأركنساس، وكنتاكي، ولويزيانا، وميسيسيبي، وإنديانا، وفرجينيا الغربية, مبينًا أن إدارته تعمل بتنسيق وثيق مع حكام الولايات المتأثرة والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ, في إطار الاستعدادات الجارية للتعامل مع تداعيات العاصفة, داعيًَا الأمريكيين إلى توخي الحيطة والحفاظ على سلامتهم.

وتُغطي الثلوج والجليد مساحة تمتد لأكثر من 2000 كيلومترٍ داخل الولايات المتحدة, مع توقعات بامتداد تأثير العاصفة من ولاية تكساس إلى نيو إنجلاند خلال عطلة نهاية الأسبوع, على مسافة تتجاوز ثلاثة آلاف كيلومتر.