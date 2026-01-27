Icon

بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة

ترتيبات أمريكية مصرية إسرائيلية لفتح معبر رفح خلال ساعات

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٥ مساءً
ترتيبات أمريكية مصرية إسرائيلية لفتح معبر رفح خلال ساعات
المواطن - فريق التحرير

بدأت ترتيبات أميركية مصرية إسرائيلية لإعادة فتح معبر رفح خلال ساعات بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة.

ووصلت قوة المراقبة الأوروبية إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيداً لفتحه، فيما أشار مسؤول أميركي إلى أن المعبر سيُفتح بالتنسيق مع مصر وإسرائيل.

وذكر موقع “واللا” الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر أمنية، أن المعبر سيُفتتح الأربعاء أو الخميس.

وأكدت مصادر في القيادة الجنوبية الإسرائيلية للموقع أن التوجه في هذه المرحلة هو فتح المعبر أمام المشاة فقط، وفي كلا الاتجاهين.

وفقاً للمعلومات، جرى الاتفاق على أن تتولى بعثة من جهات أمنية تابعة للاتحاد الأوروبي تنفيذ الفحص الأمني للفلسطينيين المغادرين قطاع غزة إلى مصر، بهدف كشف المطلوبين والنشطاء البارزين.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الثلاثاء، أن إسرائيل ستتلقى يومياً من الجانب المصري قائمة بأسماء المسافرين عبر المعبر. ستُعرض هذه القوائم على جهاز “الشاباك” للمصادقة الأمنية قبل السماح بالمرور.

 

