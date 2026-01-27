ترتيبات أمريكية مصرية إسرائيلية لفتح معبر رفح خلال ساعات

وصول التوأم الملتصق التنزاني لايتيينس ولوفنس إلى الرياض القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في عسير إصابة الفنان سامح الصريطي بجلطة في المخ ارتفاع أسعار النفط مع تأثر الإنتاج والمصافي في أمريكا ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الرياض سكني: العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني التأمينات توضح آلية استحقاق الاشتراكات واحتساب الغرامات إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني نانسي ونايس إلى الرياض إنجاز سعودي عالمي.. زراعة كبد مريض بالروبوت الشؤون الإسلامية توزّع مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
بدأت ترتيبات أميركية مصرية إسرائيلية لإعادة فتح معبر رفح خلال ساعات بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة.
ووصلت قوة المراقبة الأوروبية إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيداً لفتحه، فيما أشار مسؤول أميركي إلى أن المعبر سيُفتح بالتنسيق مع مصر وإسرائيل.
وذكر موقع “واللا” الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر أمنية، أن المعبر سيُفتتح الأربعاء أو الخميس.
وأكدت مصادر في القيادة الجنوبية الإسرائيلية للموقع أن التوجه في هذه المرحلة هو فتح المعبر أمام المشاة فقط، وفي كلا الاتجاهين.
وفقاً للمعلومات، جرى الاتفاق على أن تتولى بعثة من جهات أمنية تابعة للاتحاد الأوروبي تنفيذ الفحص الأمني للفلسطينيين المغادرين قطاع غزة إلى مصر، بهدف كشف المطلوبين والنشطاء البارزين.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الثلاثاء، أن إسرائيل ستتلقى يومياً من الجانب المصري قائمة بأسماء المسافرين عبر المعبر. ستُعرض هذه القوائم على جهاز “الشاباك” للمصادقة الأمنية قبل السماح بالمرور.