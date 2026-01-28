ترقية 1031 فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب

المنتدى السعودي للإعلام 2026 يبحث مسارات مستقبل الاعلام الخليجي بين التشريعات الجديدة وتحديات التحول الرقمي المركزي السعودي يرخص لشركة “الحلول المنطلقة” أمير الرياض يعزي رئيس مركز المديفع في وفاة والدته وظائف شاغرة لدى حديد الاتفاق بدء موسم تخفيضات رمضان في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية إحباط تهريب أكثر من 187 ألف قرص مخدر بعسير ارتفاع عدد شهداء فلسطين في قطاع غزة إلى 71,667 شهيدًا السعودية تقدّم 10 ملايين دولار دعمًا لتوفير مياه آمنة ومستدامة في السودان تجمع عسير الصحي يُدشِّن مسار خدمة دعم القلب والرئة الصناعية خارج الجسم ECMO البنيان: مسيرة التعليم في المملكة لعصر الذكاء الاصطناعي تنطلق من رؤية ولي العهد الطموحة
أصدر مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، قرارًا بترقية (1031) فردًا من منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بمختلف الرتب العسكرية في جميع مديريات وفروع المديرية.
وعبَّر اللواء القرني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعم سموه لمنسوبي الوزارة كافة بمختلف القطاعات الأمنية، مثمنًا توجيهات ومتابعة سموه لجميع أعمال ومهام مكافحة المخدرات.
وهنأ الأفراد المترقين، سائلًا المولى -عز وجل- لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.