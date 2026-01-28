Icon

المنتدى السعودي للإعلام 2026 يبحث مسارات مستقبل الاعلام الخليجي بين التشريعات الجديدة وتحديات التحول الرقمي Icon المركزي السعودي يرخص لشركة “الحلول المنطلقة” Icon أمير الرياض يعزي رئيس مركز المديفع في وفاة والدته Icon وظائف شاغرة لدى حديد الاتفاق Icon بدء موسم تخفيضات رمضان في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية Icon إحباط تهريب أكثر من 187 ألف قرص مخدر بعسير Icon ارتفاع عدد شهداء فلسطين في قطاع غزة إلى 71,667 شهيدًا Icon السعودية تقدّم 10 ملايين دولار دعمًا لتوفير مياه آمنة ومستدامة في السودان Icon تجمع عسير الصحي يُدشِّن مسار خدمة دعم القلب والرئة الصناعية خارج الجسم ECMO Icon البنيان: مسيرة التعليم في المملكة لعصر الذكاء الاصطناعي تنطلق من رؤية ولي العهد الطموحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ترقية 1031 فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٣ مساءً
ترقية 1031 فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدر مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، قرارًا بترقية (1031) فردًا من منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بمختلف الرتب العسكرية في جميع مديريات وفروع المديرية.

وعبَّر اللواء القرني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعم سموه لمنسوبي الوزارة كافة بمختلف القطاعات الأمنية، مثمنًا توجيهات ومتابعة سموه لجميع أعمال ومهام مكافحة المخدرات.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مواطن لترويجه أقراصًا محظورة في حائل

القبض على مواطن لترويجه أقراصًا محظورة في حائل

تخريج دورة الفرد الأساسي الـ(26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات

تخريج دورة الفرد الأساسي الـ(26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات

وهنأ الأفراد المترقين، سائلًا المولى -عز وجل- لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد