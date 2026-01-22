Icon

بسبب مخاوف التضخم

تركيا تخفّض الفائدة بأقل من المتوقع

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٠ مساءً
تركيا تخفّض الفائدة بأقل من المتوقع
المواطن - فريق التحرير

خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس اليوم بمقدار (100) نقطة ما يعادل (37%).

وعزا البنك انخفاض سعر الفائدة إلى استمرار مخاطر التضخم ​وممارسات التسعير وتوقعات قد تعرقل مسار خفض التضخم.

