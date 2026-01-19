تركي آل الشيخ: 14 مليون زائر لموسم الرياض يؤكدون مكانة الموسم كوجهة ترفيهية رائدة

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم, عن وصول عدد زوار موسم الرياض إلى 14 مليون زائر، في إنجاز جديد يعكس الإقبال الكبير على فعاليات الموسم وتنوّع تجاربه، ويؤكد مكانته كأبرز المواسم الترفيهية على مستوى العالم.

وأكد معاليه أن هذا الرقم يعكس حجم الزخم الذي تشهده العاصمة الرياض، وقوة المحتوى الذي يقدمه موسم الرياض عبر فعاليات تجمع بين الفنون والحفلات والعروض العالمية والمسرحيات والتجارب الترفيهية المتنوعة، ضمن تجربة متكاملة تستهدف مختلف الفئات والأذواق.

فعاليات وأحداث كبرى

وشهد موسم الرياض خلال الفترة الماضية العديد من الفعاليات والأحداث الكبرى التي حظيت بحضور واسع وتفاعل كبير، كان من أبرزها حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards 2026، الذي جمع نجوم وصناع التأثير في العالم العربي في ليلة استثنائية كُرّمت بها الإنجازات الفنية والإبداعية.

واستضاف الموسم مؤخرًا الأمسية الموسيقية العالمية A Night of Honour & Heroes، التي قدمت تجربة أوركسترالية راقية بمشاركة فرقة موسيقى لقوات مشاة البحرية الملكية البريطانية، في عرض نوعي جمع بين الأداء الموسيقي المتقن والمشاهد البصرية المصممة بعناية.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لبرنامج فعاليات الموسم الذي يواصل تقديم محتوى متجددًا يستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها، ضمن منظومة ترفيهية تسهم في تعزيز مكانة الرياض كوجهة رئيسية للترفيه.

إقبال واسع

وشهدت مناطق الموسم الرئيسية إقبالًا واسعًا من الجمهور، في مقدمتها بوليفارد سيتي بما تقدمه من تجارب متنوعة ومحتوى ترفيهي متكامل، وبوليفارد وورلد التي تنقل الزوار بين ثقافات متعددة في وجهة واحدة، إلى جانب فيا رياض بتجاربها الراقية، وذا جروفز بأجوائها المختلفة التي تجمع بين الطابع الفني والوجهات الترفيهية المميزة.

ويواصل موسم الرياض تقديم روزنامة حافلة بالعروض والفعاليات الكبرى ضمن توجهه لصناعة تجارب ترفيهية عالمية المستوى، تسهم في تعزيز الحراك الترفيهي في المملكة، وترسّخ حضور الرياض كوجهة ترفيهية رائدة.