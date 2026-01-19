Icon

خطوة بخطوة.. آلية الإفصاح عن العوائد العقارية في حساب المواطن Icon فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي Icon انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف على طريف Icon موجة باردة إلى ما دون الصفر على القريات وطبرجل Icon وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم Icon وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية Icon وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي Icon وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
شهدت مناطق الموسم الرئيسية إقبالًا واسعًا من الجمهور

تركي آل الشيخ: 14 مليون زائر لموسم الرياض يؤكدون مكانة الموسم كوجهة ترفيهية رائدة

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٢ مساءً
تركي آل الشيخ: 14 مليون زائر لموسم الرياض يؤكدون مكانة الموسم كوجهة ترفيهية رائدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم, عن وصول عدد زوار موسم الرياض إلى 14 مليون زائر، في إنجاز جديد يعكس الإقبال الكبير على فعاليات الموسم وتنوّع تجاربه، ويؤكد مكانته كأبرز المواسم الترفيهية على مستوى العالم.

وأكد معاليه أن هذا الرقم يعكس حجم الزخم الذي تشهده العاصمة الرياض، وقوة المحتوى الذي يقدمه موسم الرياض عبر فعاليات تجمع بين الفنون والحفلات والعروض العالمية والمسرحيات والتجارب الترفيهية المتنوعة، ضمن تجربة متكاملة تستهدف مختلف الفئات والأذواق.

قد يهمّك أيضاً
رئيس هيئة الترفيه: 12 مليون زائر يعكسون الإقبال المتصاعد على موسم الرياض

رئيس هيئة الترفيه: 12 مليون زائر يعكسون الإقبال المتصاعد على موسم الرياض

ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في “ليلة الساموراي” بالرياض

ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في “ليلة الساموراي” بالرياض

فعاليات وأحداث كبرى

وشهد موسم الرياض خلال الفترة الماضية العديد من الفعاليات والأحداث الكبرى التي حظيت بحضور واسع وتفاعل كبير، كان من أبرزها حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards 2026، الذي جمع نجوم وصناع التأثير في العالم العربي في ليلة استثنائية كُرّمت بها الإنجازات الفنية والإبداعية.

واستضاف الموسم مؤخرًا الأمسية الموسيقية العالمية A Night of Honour & Heroes، التي قدمت تجربة أوركسترالية راقية بمشاركة فرقة موسيقى لقوات مشاة البحرية الملكية البريطانية، في عرض نوعي جمع بين الأداء الموسيقي المتقن والمشاهد البصرية المصممة بعناية.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لبرنامج فعاليات الموسم الذي يواصل تقديم محتوى متجددًا يستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها، ضمن منظومة ترفيهية تسهم في تعزيز مكانة الرياض كوجهة رئيسية للترفيه.

إقبال واسع

وشهدت مناطق الموسم الرئيسية إقبالًا واسعًا من الجمهور، في مقدمتها بوليفارد سيتي بما تقدمه من تجارب متنوعة ومحتوى ترفيهي متكامل، وبوليفارد وورلد التي تنقل الزوار بين ثقافات متعددة في وجهة واحدة، إلى جانب فيا رياض بتجاربها الراقية، وذا جروفز بأجوائها المختلفة التي تجمع بين الطابع الفني والوجهات الترفيهية المميزة.

ويواصل موسم الرياض تقديم روزنامة حافلة بالعروض والفعاليات الكبرى ضمن توجهه لصناعة تجارب ترفيهية عالمية المستوى، تسهم في تعزيز الحراك الترفيهي في المملكة، وترسّخ حضور الرياض كوجهة ترفيهية رائدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد