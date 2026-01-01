Icon

شبكة الطرق في المملكة تضم 51 معبرًا للجِمال

تسجيل 426 حادثًا بسبب الحيوانات السائبة في السعودية خلال 2025

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٩ مساءً
المواطن - واس

كشفت الهيئة العامة للطرق عن إحصائيات الحوادث الناجمة عن دخول الحيوانات السائبة إلى حرم الطرق خارج النطاق العمراني خلال عام 2025م، ضمن جهودها المستمرة للتوعية بمخاطر التعدي على سياج الشبكة وتعزيز السلامة المرورية.

وأوضحت “هيئة الطرق” أنه تم تسجيل وقوع 426 حادثًا بسبب الحيوانات السائبة، نتج عنها 5 وفيات و26 إصابة، مؤكدةً أهمية الالتزام باستخدام معابر الجِمال المخصصة لضمان سلامة مستخدمي الطرق وحماية الأرواح والممتلكات، مشيرةً إلى أن السياج والمعابر صُممت وفق أعلى المعايير لتنظيم حركة الإبل والحد من مخاطر الحوادث الناجمة عن دخولها المفاجئ.

قطع السياج يُعد مخالفة صريحة للأنظمة

وحذرت من أن تعمد قطع السياج يُعد مخالفة صريحة للأنظمة غرامتها 50 ألف ريال، مع إلزام المعتدي بتحمل تكاليف إصلاح ما تعمد إتلافه، لافتةً الانتباه إلى أن هذا التعدي يهدد سلامة مستخدمي الطرق بشكل مباشر ويتسبب في وقوع حوادث جسيمة، فضلًا عما يترتب عليه من مساءلة قانونية، مؤكدةً أن التقيد بالتعليمات يعكس الوعي المجتمعي ويحافظ على كفاءة شبكة الطرق.

وأكدت وضع خطط احترازية لعبور الإبل في الطرق المفردة أو غيرها من الطرق غير المسيجة، حيث يمكن للملاك التنسيق مع مركز الاتصال (938) لتحديد الوقت المناسب للعبور؛ شريطة أن يكون ذلك دفعة واحدة وخلال أوقات النهار، وبحضور مراقب الطريق الذي يتولى تأمين المسار ووضع الأقماع التحذيرية اللازمة.

ودعت الهيئة ملاك الإبل إلى المساهمة الفاعلة في حماية الأرواح من خلال توعية العاملين لديهم بضرورة تجنب التعدي على السياج والتقيد بالمعابر المخصصة، مؤكدةً أن الحفاظ على ممتلكات الطرق مسؤولية مشتركة، وحثت الجميع على التواصل معها عبر مركز الاتصال للإبلاغ عن أي ملاحظات أو تعديات.

يُذكر أن شبكة الطرق في المملكة تضم 51 معبرًا للجِمال و3056 كم من الطرق المسيّجة، وتعمل الهيئة العامة للطرق على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، سعيًا لتحقيق مستهدفات برنامج القطاع بالوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030م، وخفض معدل الوفيات إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية الشبكة بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف (IRAP) العالمي.

