تسريبات آيفون 18: أبل تخطط لنقلة تقنية وتغيير استراتيجي في موعد الطرح

كشفت تقارير تقنية حديثة عن ملامح الجيل القادم من هواتف “آيفون 18 برو” و”برو ماكس”، مشيرة إلى أن شركة “أبل” بصدد إجراء تحديثات جوهرية قد تكون الأبرز منذ سنوات.

وبحسب تقرير نشره موقع “ماشابل” واطلعت عليه “العربية Business”، فإن التغييرات لن تقتصر على العتاد التقني فحسب، بل قد تمتد لتشمل استراتيجية طرح المنتجات في الأسواق.

مواصفات آيفون 18

وفيما يتعلق بالمواصفات، تشير التسريبات إلى احتفاظ طرازي “برو” بمقاسات الشاشة الحالية (6.27 و6.86 بوصة) مع معدل تحديث 120 هرتز، إلا أن التغيير الجذري يكمن في اختبار تقنية جديدة لإخفاء المستشعرات أسفل الشاشة، مما قد ينهي عصر “الجزيرة الديناميكية” ويمنح الواجهة تصميماً أكثر انسيابية.

ومن المتوقع أن تدعم أبل هذه السلسلة بمعالج “A20 Pro” القوي، والمبني لأول مرة بتقنية 2 نانومتر مع تقنية تغليف “WMCM”، مما يعد بقفزة هائلة في الأداء وكفاءة الطاقة. كما تتحدث التسريبات عن دمج فتحة عدسة ميكانيكية متغيرة في الكاميرا الخلفية، مما يعزز قدرات التصوير والتحكم في العزل والإضاءة.