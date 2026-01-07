Icon

بتوجيه نائب أمير مكة المكرمة

تسليم وحدات سكنية لـ 9 ألاف أسرة من أهالي الأحياء العشوائية بجدة

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣١ مساءً
تسليم وحدات سكنية لـ 9 ألاف أسرة من أهالي الأحياء العشوائية بجدة
المواطن - فريق التحرير

بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الرئيسية لإزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، سلّم وكيل الإمارة الدكتور محمد بن سالم البليهد, بحضور وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل في مقر الإمارة بجدة، الوحدات السكنية للمستفيدين من أهالي الأحياء العشوائية بمحافظة جدة, حيث بلغ عدد المستفيدين من التسكين 9206 أسر.

 

