تسليم وحدات سكنية لـ 9 ألاف أسرة من أهالي الأحياء العشوائية بجدة الأمن السوري يجلي 850 مدنيًا من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب بلجيكا تحتجز شحنة ضخمة من الكوكايين تزن 5.7 أطنان فيصل بن فرحان يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره الأمريكي السعودي للإعلام 2026.. كيف يتحول المحتوى المحلي إلى بوابة تصدير منتجات السعودية؟ فيصل بن خالد يستقبل محافظ رفحاء لاستعراض سير العمل والمشروعات الجارية ضوابط إيجار لتعديل بيانات العقود قبل مرحلة التوثيق معالجة أكثر من 31 ألف حفرة في شوارع وطرق المدينة المنورة خلال ديسمبر ضبط مواطن نقل حطب محلي في الرياض رياح شديدة على منطقة حائل
بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الرئيسية لإزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، سلّم وكيل الإمارة الدكتور محمد بن سالم البليهد, بحضور وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل في مقر الإمارة بجدة، الوحدات السكنية للمستفيدين من أهالي الأحياء العشوائية بمحافظة جدة, حيث بلغ عدد المستفيدين من التسكين 9206 أسر.
بتوجيه نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الرئيسية لإزالة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة صاحب السمو الملكي #الأمير_سعود_بن_مشعل_بن_عبدالعزيز، سلّم وكيل الإمارة د.محمد بن سالم البليهد بحضور وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل،… pic.twitter.com/61WxD2wNC6قد يهمّك أيضاً
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 7, 2026