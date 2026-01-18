تشارك في المنتدى السعودي للإعلام.. كيف تدير لوسي سميث فعاليات التلفزيون العالمية؟

حين تقف لوسي سميث مديرة قسم الترفيه في RX FRANCE، على منصة المنتدى السعودي للإعلام 2026 كمتحدثة دولية، فإنها لا تحمل معها مجرد سيرة ذاتية لمنصب تنفيذي في شركة عالمية، بل عقوداً من الخبرة في فن بناء الجسور بين الثقافات، وتأسيس الأسواق، التي تحرك صناعة التلفزيون والترفيه الرقمي في العالم، فهي المهندسة التي ترى في كل مؤتمر وسوق عالمي فرصة حقيقية للشركات كي لا تتبادل البطاقات التعريفية وحسب، بل لتبني أعمالها وتحقق التأثير الإيجابي، وهذا ما تحبه وتجيده.

وتكشف مسيرة سميث عن أكثر من 25 عاماً من الترحال والنمو المهني، الذي تجاوز القارات، من قواعدها في باريس، انطلقت خبرتها في تطوير الأعمال لشركات دولية عملاقة في عواصم مؤثرة مثل لندن، وواشنطن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، وهذا المسار الطويل لم يمنحها فقط الخبرة في ثقافة الشركات متعددة الجنسيات، بل صقل مهارتها الأهم: العلاقات مع العملاء العالميين، والقدرة على فهم احتياجاتهم المتنوعة في بيئات عمل مختلفة، وفي خطوة تؤكد التزامها بدعم الكفاءات، تشغل لوسي حالياً الرعاية التنفيذية لمجموعة موارد الموظفين RX WOMEN CONNECTED التي أُطلقت حديثاً في باريس، ما يعكس حرصها على رعاية المواهب، وبناء فرق عمل قوية ومؤثرة.



وبعد 15 عاماً من العمل الدؤوب في إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تنظيم الفعاليات، تسلّمت سميث في يناير 2022 إدارة قسم الترفيه في RX FRANCE، لتشرف على محفظة أسواق MIP العالمية، وتحت إدارتها، لا يزال MIPCOM CANNES هو أحد أكبر أسواق محتوى التلفزيون والبث المباشر وأكثرها تأثيراً في العالم، إضافة إلى فعاليات محورية أخرى مثل MIP CANCUN وMIP LONDON وMIPJUNIOR.

ولم تكتفِ لوسي بإدارة الفعاليات القائمة، وأضافت بصمتها الخاصة عبر مبادرات عززت من برامج التوجيه والإرشاد، وتوجت بإطلاق جائزة MIP SDG Award بالشراكة مع الأمم المتحدة، لتكريم الشركات، التي توظف المحتوى التلفزيوني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذه الإنجازات تبرزها كشخصية محورية في توجيه دفة الصناعة نحو الترفيه الهادف والبناء.

وخلف لقبها كـمدير قسم الترفيه، تقف شخصية تؤمن بقوة التواصل المباشر ورعاية المواهب وبناء الفرق، وإن قدرتها على ربط الشركات الكبرى والناشئة، وتشكيل فعاليات التواصل المتميزة، تنبع من إيمانها العميق بأن النجاح في هذا المجال يقوم على العلاقات الإنسانية الحقيقية، وليس العقود المبرمة فقط، ففي عالم يتسم بالسرعة وتغيّر المنصات الرقمية، تبدو لوسي سميث كمهندس اجتماعي يستطيع أن يجمع الأطراف المتباعدة، ويجد نقاط الالتقاء بين عمالقة البث والمنتجين المستقلين، مدفوعة بشغفها بأن ترى الشركات تحقق نمواً ملموساً من خلال المنصات التي تبنيها.

ومع مشاركتها في المنتدى السعودي للإعلام 2026، تتجه الأنظار إلى الخبرة التي ستحملها إلى المنطقة. كيف يمكن لسنوات من العمل في الأسواق الغربية أن تخدم قطاع الترفيه والإعلام المتسارع في السعودية والشرق الأوسط؟ قد تكون الإجابة تكمن في جوهر رسالتها: أن السوق ليس مجرد مكان لعقد الصفقات، بل هو مساحة للتوجيه والإلهام.