تشيلي.. ارتفاع ضحايا حرائق الغابات إلى 18 قتيلًا وإعلان حالة كارثة

أعلنت السلطات التشيلية اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات، التي تجتاح وسط وجنوب البلاد إلى 18 قتيلًا على الأقل، مع تدمير مئات المنازل وإجبار نحو 50 ألف شخص على الإخلاء.

وأعلن الرئيس جابرييل بوريك حالة الكارثة في منطقتي بيوبيو ونيوبلي؛ مما يتيح تنسيقًا أوسع مع الجيش للسيطرة على أكثر من 20 حريقًا نشطًا التهمت نحو 8500 هكتار من الغابات، وسط موجة حر شديدة تضرب البلاد.

وحذرت الحكومة من أن أعداد الضحايا والخسائر مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات التقييم.