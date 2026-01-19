تشيلي.. ارتفاع ضحايا حرائق الغابات إلى 18 قتيلًا وإعلان حالة كارثة

مشاهد جديدة لسرقة المجوهرات من متحف اللوفر النقل: التحقيق بواقعة أحد سائقي تطبيقات نقل الركاب واتخاذ اللازم صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2026 ضبط 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة الصندوق الثقافي يُبرز الاقتصاد الثقافي السعودي في دافوس الأكاديمية السعودية اللوجستية تطلق النسخة الأولى من برنامج قادة المستقبل ريف السعودية: ارتفاع متوسط الدخل السنوي لصغار المزارعين والمنتجين الريفيين إلى 240 ألف ريال الخطوط السعودية وهيئة السياحة تطلقان طائرة “روح السعودية” ارتفاع الوفيات جراء حريق بمركز تجاري في باكستان إلى 14 شخصًا رئيس الشورى يستعرض آفاق التعاون مع سفير باكستان لدى المملكة
أعلنت السلطات التشيلية اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات، التي تجتاح وسط وجنوب البلاد إلى 18 قتيلًا على الأقل، مع تدمير مئات المنازل وإجبار نحو 50 ألف شخص على الإخلاء.
وأعلن الرئيس جابرييل بوريك حالة الكارثة في منطقتي بيوبيو ونيوبلي؛ مما يتيح تنسيقًا أوسع مع الجيش للسيطرة على أكثر من 20 حريقًا نشطًا التهمت نحو 8500 هكتار من الغابات، وسط موجة حر شديدة تضرب البلاد.
وحذرت الحكومة من أن أعداد الضحايا والخسائر مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات التقييم.