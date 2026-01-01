Icon

نقلة نوعية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة

تطبيق المرحلة الأخيرة من قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا ابتداءً من اليوم

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:١٩ مساءً
تطبيق المرحلة الأخيرة من قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا ابتداءً من اليوم
المواطن - واس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المساندة “المنزلية” إلكترونيًا، وذلك ابتداء من 1 يناير 2026م، على جميع أصحاب العمل دون استثناء.

ويأتي هذا القرار استكمالًا للمراحل التدريجية التي شرعت الوزارة في تنفيذها خلال عام 2025م، إذ شملت المرحلة الثانية في يناير أصحاب العمل ممن لديهم أربعة من العمالة المنزلية فأكثر، أعقبتها المرحلة الثالثة في يوليو لأصحاب العمل ممن لديهم ثلاثة عمالة فأكثر، ثم المرحلة الرابعة في أكتوبر لمن لديهم عاملان فأكثر، وصولًا إلى الإلزام الكامل لجميع الحالات.

نقلة نوعية

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية، من خلال توثيق عمليات دفع الأجور وتعزيز مبدأ الشفافية، وذلك عبر التحويل الإلكتروني من خلال البنوك والمحافظ الرقمية المعتمدة من منصة مساند.

وأوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن آلية التحويل الإلكتروني تتم عبر خطوات ميسرة وآمنة، تبدأ بربط رقم جوال العامل برقم الإقامة، ثم فتح حساب بنكي أو محفظة رقمية باسم العامل، ليتمكن صاحب العمل من تحويل الراتب باستخدام خدمة “تحويل رواتب العمالة المنزلية”، والتي توفر العديد من المزايا، أبرزها توثيق دفع الرواتب، وضمان انتظامها، وتيسير الإجراءات عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو مغادرة العامل، إلى جانب تمكين العامل من تحويل راتبه إلى أسرته في بلده بطريقة آمنة وموثوقة.

وتتيح الخدمة لأصحاب العمل إمكانية تفويض من ينوب عنهم لتنفيذ عمليات التحويل، عبر تقديم طلب تفويض إلكتروني بخطوات مبسطة، بما يعزز مرونة استخدام الخدمة واستمراريتها.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى رفع كفاءة السوق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز العدالة والاستقرار في العلاقات التعاقدية.

