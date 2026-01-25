تطوير تقاطع الملك فهد في حفرالباطن واستحداث مسار حر

ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين المشهد الحضري، أعلنت أمانة محافظة حفر الباطن، اليوم، عن بدء أعمال تعديل تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الصمّان.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يهدف بشكل رئيسي إلى تسهيل حركة المركبات المتجهة من الغرب إلى الشرق عبر إنشاء مسار التفاف مباشر يتيح المرور دون التقيد بالإشارة الضوئية، مع الإبقاء على نظام الإشارات لتنظيم بقية المسارات، مما يسهم في رفع مستوى السلامة والانسيابية المرورية في المنطقة.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الفرق الميدانية والالتزام بالتحويلات والضوابط المرورية المؤقتة بموقع المشروع، حرصاً على سلامتهم وضماناً لاستمرارية الأعمال وفق الجدول الزمني المخطط له.