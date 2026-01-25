تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا

أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الاثنين، وتحويلها -عن بُعد- عبر “منصة البلاك بورد” في مقر الجامعة الرئيس وفروعها.

ويأتي ذلك بناءً على التنبيه الوارد من المركز الوطني للأرصاد، بشأن موجة الغبار التي تؤثر في أجواء منطقة نجران، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.