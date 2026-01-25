Icon

حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق Icon مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي Icon لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا Icon ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع Icon رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي Icon برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو Icon القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية Icon عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران Icon إطلاق حملة “جاي للعمرة” ضمن جاهزية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الاثنين، وتحويلها -عن بُعد- عبر “منصة البلاك بورد” في مقر الجامعة الرئيس وفروعها.

ويأتي ذلك بناءً على التنبيه الوارد من المركز الوطني للأرصاد، بشأن موجة الغبار التي تؤثر في أجواء منطقة نجران، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

قد يهمّك أيضاً
جامعة نجران تعلن بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم المشارك

جامعة نجران تعلن بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم المشارك

جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراة والماجستير

جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراة والماجستير

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد