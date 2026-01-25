حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران إطلاق حملة “جاي للعمرة” ضمن جاهزية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن
أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الاثنين، وتحويلها -عن بُعد- عبر “منصة البلاك بورد” في مقر الجامعة الرئيس وفروعها.
ويأتي ذلك بناءً على التنبيه الوارد من المركز الوطني للأرصاد، بشأن موجة الغبار التي تؤثر في أجواء منطقة نجران، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.