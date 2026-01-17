تعليم الرياض يستعد لاستقبال 1.8 مليون طالب وطالبة لبدء الفصل الدراسي الثاني السعودية تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 منها 14 صنفًا للأسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1079 حالة ضبط خلال أسبوع ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الإمام فيصل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت يدخل حيّز النفاذ رسالة من السيسي إلى ترامب بشأن سد النهضة غارات إسرائيلية عنيفة تهز قطاع غزة لتفادي الحوادث.. المرور: علامات مناطق العمل تلزمكم بأقصى درجات الحذر
يعود نحو 1.8 مليون طالب وطالبة غدًا الأحد إلى مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.
وأكدت الإدارة اكتمال الاستعدادات والتجهيزات في المدارس، ووصول الكتب الدراسية لجميع المدارس وتوزيعها على الطلاب والطالبات مع نهاية الفصل الدراسي الأول، إضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية.
وأشارت إلى أن الاصطفاف الصباحي حسب الدوام الشتوي سيكون الساعة 6.45 صباحًا وبداية الحصة الأولى الساعة 7 صباحًا.
وشددت على أهمية تعاون شركاء النجاح أولياء الأمور؛ بهدف تكامل العلاقة بين الأسرة والمدرسة وتضافر الجهود بما ينعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسّن من نواتج التعلم.