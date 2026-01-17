تعليم الرياض يستعد لاستقبال 1.8 مليون طالب وطالبة لبدء الفصل الدراسي الثاني

Icon

السبت ١٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٠ مساءً
المواطن - واس

يعود نحو 1.8 مليون طالب وطالبة غدًا الأحد إلى مقاعد الدراسة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، لإكمال رحلتهم التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.

وأكدت الإدارة اكتمال الاستعدادات والتجهيزات في المدارس، ووصول الكتب الدراسية لجميع المدارس وتوزيعها على الطلاب والطالبات مع نهاية الفصل الدراسي الأول، إضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية.

وأشارت إلى أن الاصطفاف الصباحي حسب الدوام الشتوي سيكون الساعة 6.45 صباحًا وبداية الحصة الأولى الساعة 7 صباحًا.

وشددت على أهمية تعاون شركاء النجاح أولياء الأمور؛ بهدف تكامل العلاقة بين الأسرة والمدرسة وتضافر الجهود بما ينعكس على مستوى الطلاب والطالبات ويحسّن من نواتج التعلم.

