الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
تعليم جازان يستقبل 364 ألف طالب وطالبة مع بدء الفصل الدراسي الثاني
المواطن - فريق التحرير

استقبلت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، 364,127 طالبًا وطالبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1447هـ، وسط متابعة مباشرة من مديري ومديرات المدارس؛ لتهيئة البيئة التعليمية منذ اليوم الأول.

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، أنه جرى تنفيذ خطة تعليمية متكاملة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، شملت انتظام الحصص الدراسية، ومتابعة جاهزية المدارس، واستكمال التجهيزات المدرسية، وتطبيق خطط الأمن والسلامة، بما يوفّر بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة.

وأشاد بالدور المحوري للمعلمين والمعلمات في العملية التعليمية، وأيضًا دور الأسرة وأولياء الأمور بوصفهم شريكًا فاعلًا في دعم مسيرة الأبناء التعليمية، وتعزيز التكامل مع المدرسة.

