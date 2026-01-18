وزير الصناعة: مشاركة المملكة بمنتدى “دافوس” تجسّد دورها الفاعل بالمحافل الدولية زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شرق إندونيسيا تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان قتلى إثر انهيارات جليدية وسط النمسا تعليم جازان يستقبل 364 ألف طالب وطالبة مع بدء الفصل الدراسي الثاني الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود طقس الأحد.. أمطار ورياح نشطة في عدة مناطق اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن
استقبلت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، 364,127 طالبًا وطالبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1447هـ، وسط متابعة مباشرة من مديري ومديرات المدارس؛ لتهيئة البيئة التعليمية منذ اليوم الأول.
وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، أنه جرى تنفيذ خطة تعليمية متكاملة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، شملت انتظام الحصص الدراسية، ومتابعة جاهزية المدارس، واستكمال التجهيزات المدرسية، وتطبيق خطط الأمن والسلامة، بما يوفّر بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة.
وأشاد بالدور المحوري للمعلمين والمعلمات في العملية التعليمية، وأيضًا دور الأسرة وأولياء الأمور بوصفهم شريكًا فاعلًا في دعم مسيرة الأبناء التعليمية، وتعزيز التكامل مع المدرسة.