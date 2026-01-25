تعليم نجران: تعليق الدراسة الحضورية غدًا

حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران إطلاق حملة “جاي للعمرة” ضمن جاهزية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن
قالت إدارة التعليم في منطقة نجران إنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الإثنين 07/ 08/ 1447هـ بمدارس مدينة نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة وشرورة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.