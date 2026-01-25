تعليم نجران: تعليق الدراسة الحضورية غدًا

قالت إدارة التعليم في منطقة نجران إنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الإثنين 07/ 08/ 1447هـ بمدارس مدينة نجران وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة وشرورة، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.