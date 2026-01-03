تعليم نجران يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1447هـ.

وأوضحت الإدارة أنَّ الخدمة تهدف إلى تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم وتهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لهم أثناء فترة الاختبارات.

وأشارت إلى أنَّ فريقًا من المختصين في الإرشاد الطلابي سيرد على جميع الاستفسارات طوال فترة الاختبارات خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الـ 12 ظهرًا، على الرقم (0175222888) للبنين، والرقم (0175231091) للبنات.