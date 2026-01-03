كأس العالم FIFA™ يصل إلى الرياض في مستهل جولته العالمية تتويج 6 فائزين بكؤوس الملك عبدالعزيز ضمن أشواط الملاك الدوليين تعليم نجران يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري شركة أمريكية تبدأ إنتاج أول سيارة كهربائية طائرة الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 مئوية وطريف الأدنى ترامب يعلن اعتقال الرئيس مادورو وزوجته ونقلهما خارج فنزويلا خلال أسبوع.. ضبط 18805 مخالفين بينهم 14 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف باكستان تختبر صاروخًا جويًا مطورًا محليًا فنزويلا تعلن حالة الطوارئ وتفعّل خطط الدفاع الوطني
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1447هـ.
وأوضحت الإدارة أنَّ الخدمة تهدف إلى تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم وتهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لهم أثناء فترة الاختبارات.
وأشارت إلى أنَّ فريقًا من المختصين في الإرشاد الطلابي سيرد على جميع الاستفسارات طوال فترة الاختبارات خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الـ 12 ظهرًا، على الرقم (0175222888) للبنين، والرقم (0175231091) للبنات.