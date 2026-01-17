تفاصيل اختفاء طائرة إندونيسية في رحلة من يوجياكارتا

اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب فيصل بن فرحان يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية إسبانيا وتركيا والعراق والأردن نيجيريا تفوز على مصر ويحصد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية 3 سلوكيات يجب الالتزام بها عند شرب ماء زمزم إسعاف المنية يقدم 34 مهمة خلال أسبوع بتمويل من سلمان للإغاثة السفير آل جابر يعزي في وفاة علي سالم البيض التحقيق مع عيدروس الزُبيدي في قضايا فساد كبرى ونهب لأراضي الدولة واحتكار لعائدات النفط الأهلي يتغلّب على الخلود بهدف دون مقابل شبكة إيجار: لا سندات قبض يدوية للعقود المحصورة في الدفع الإلكتروني
واصلت فرق البحث والإنقاذ الإندونيسية، اليوم السبت، عمليات تمشيط واسعة لمنطقة تضاريس وعرة تضم تلالاً جيرية في مقاطعة سولاويسي الجنوبية، وذلك عقب فقدان الاتصال بطائرة ركاب تقل 11 شخصاً كانت تستعد للهبوط في المركز الإقليمي بمدينة ماكاسار.
وأوضحت وزارة النقل الإندونيسية أن الطائرة المفقودة، وهي من طراز (ATR 42-500) ذات المحرك التوربيني وتشغلها شركة “النقل الجوي الإندونيسية” (IAT)، كانت في رحلة قادمة من “يوجياكارتا” بجزيرة جاوة، ومتجهة إلى مطار السلطان حسن الدين الدولي في ماكاسار (عاصمة جنوب سولاويسي)، قبل أن ينقطع الاتصال بها فجأة.
من جانبها، أكدت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية “باسارناس” أن الطائرة فُقدت تحديداً في أجواء مقاطعة “ماروس” بجنوب سولاويسي. وصرح إيدي براكوسو، مدير العمليات في الوكالة، قائلاً: “الطائرة كانت تقل 11 شخصاً، يتوزعون بين 8 من أفراد الطاقم و3 ركاب، وقد تم تسجيل آخر اتصال مع الطائرة في تمام الساعة 1:17 ظهراً بالتوقيت المحلي”.