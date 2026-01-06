تفاصيل تعويض الأمومة للمشتركات الخاضعات لفرع الأخطار المهنية

ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز ضبط أكثر من 4 أطنان من الدواجن مجهولة المصدر في الرياض إتمام أول طرح دولي لسندات السعودية في 2026 بـ 11.5 مليار دولار ارتفاع الذهب وسط تزايد رهانات خفض الفائدة تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجّل 0.2% الطقس الشتوي يُعطل النقل في باريس استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق فتح باب القبول لـ 16 برنامج دبلوم حضوري بجامعة الجوف نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد
قالت التأمينات الاجتماعية إنه يحق للمشتركة الخاضعة لفرع الأخطار المهنية في حال الولادة الحصول على تعويض الأمومة لمدة 3 أشهر ويُزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وذلك عند انطباق شروط الصرف.
كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.