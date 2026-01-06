Icon

ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز Icon ضبط أكثر من 4 أطنان من الدواجن مجهولة المصدر في الرياض Icon إتمام أول طرح دولي لسندات السعودية في 2026 بـ 11.5 مليار دولار Icon ارتفاع الذهب وسط تزايد رهانات خفض الفائدة Icon تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجّل 0.2% Icon الطقس الشتوي يُعطل النقل في باريس Icon استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق Icon فتح باب القبول لـ 16 برنامج دبلوم حضوري بجامعة الجوف Icon نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تفاصيل تعويض الأمومة للمشتركات الخاضعات لفرع الأخطار المهنية

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
تفاصيل تعويض الأمومة للمشتركات الخاضعات لفرع الأخطار المهنية

قالت التأمينات الاجتماعية إنه يحق للمشتركة الخاضعة لفرع الأخطار المهنية في حال الولادة الحصول على تعويض الأمومة لمدة 3 أشهر ويُزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وذلك عند انطباق شروط الصرف.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

    1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
    2. اختيار الاشتراكات.
    3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
    4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد