تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة

توقع المركز الوطني للأرصاد، تقلبات جوية وهطول أمطار -بمشيئة الله تعالى- من متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها، ابتداءً من يوم غدٍ السبت.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية تشمل أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة وينبع وخيبر وبدر والحناكية ووادي الفرع والمهد خلال فترات زمنية مختلفة، فيما يُتوقع أن تشهد محافظتا العلا والعيص أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة.

وبيّن أن التقلبات الجوية المتوقعة قد تترافق مع تأثيرات مصاحبة تشمل أتربة مثارة، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل، إضافة إلى نشاط الرياح الهابطة السريعة التي قد تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة، مع احتمالية جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة التقارير والتنبيهات الصادرة، والالتزام بتعليمات السلامة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.