حصاد اليوم

تكافل الخيرية: بدء إجراءات تسجيل الطلاب للعام الدراسي المقبل

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٨ مساءً
تكافل الخيرية: بدء إجراءات تسجيل الطلاب للعام الدراسي المقبل
المواطن - فريق التحرير

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية عن بدء إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل اعتباراً من اليوم الأحد وحتى الرابع والعشرين من شهر شعبان الجاري، وفق آليات تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين وضمان كفاءة الإنفاق الخيري.

بدء إجراءات التسجيل للعام المقبل

وحددت المؤسسة الفئات المستبعدة، وهم الطلبة الذين تصرف لهم مكافآت أخرى من وزارة التعليم منعاً للازدواجية، وطلبة الصف الثالث الثانوي نظراً لأن الدعم مخصص للعام الدراسي القادم الذي يكونون قد تخرجوا فيه، إضافة إلى الطلاب الذين لا يحملون هويات نظامية صادرة عن الجهات الرسمية.

وألزمت المؤسسة إدارات المدارس بحصر الطلبة المحتاجين بدقة متناهية ضمن النسبة المخصصة لكل مدرسة، وتولي مسؤولية تعبئة البيانات الأساسية وتحديد ولي الأمر أو الشخص المعني باستكمال الإجراءات، مع ضرورة تدوين رقم هاتفه لضمان التواصل الفعال.

