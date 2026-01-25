تكافل الخيرية: بدء إجراءات تسجيل الطلاب للعام الدراسي المقبل

تطوير تقاطع الملك فهد في حفرالباطن واستحداث مسار حر حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران
أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية عن بدء إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل اعتباراً من اليوم الأحد وحتى الرابع والعشرين من شهر شعبان الجاري، وفق آليات تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين وضمان كفاءة الإنفاق الخيري.
وحددت المؤسسة الفئات المستبعدة، وهم الطلبة الذين تصرف لهم مكافآت أخرى من وزارة التعليم منعاً للازدواجية، وطلبة الصف الثالث الثانوي نظراً لأن الدعم مخصص للعام الدراسي القادم الذي يكونون قد تخرجوا فيه، إضافة إلى الطلاب الذين لا يحملون هويات نظامية صادرة عن الجهات الرسمية.
وألزمت المؤسسة إدارات المدارس بحصر الطلبة المحتاجين بدقة متناهية ضمن النسبة المخصصة لكل مدرسة، وتولي مسؤولية تعبئة البيانات الأساسية وتحديد ولي الأمر أو الشخص المعني باستكمال الإجراءات، مع ضرورة تدوين رقم هاتفه لضمان التواصل الفعال.
مؤسسة #تكافل الخيرية تبدأ في تسجيل الطلبة في برامجها للعام الدراسي القادم 1448هـhttps://t.co/WQxqlMvhui pic.twitter.com/YMgsqsQoYj
— مؤسسة تكافل الخيرية (@takaful_org) January 25, 2026