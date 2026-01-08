دوري روشن.. الهلال يعزز صدارته بثلاثية نظيفة في شباك الحزم تكامل القابضة تعلن عن 19 وظيفة شاغرة للجنسين المرور: ضبط 1907 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة الصومال تحقق في هروب عيدروس الزبيدي عبر مجالها الجوي شركة سابك تعلن 5 وظائف شاغرة الهلال الأحمر بجدة ينقذ مقيمة سودانية بعد تعرضها لجلطة دماغية الجوازات: 5 تعليمات وإرشادات مهمة للمواطنين الراغبين في السفر للخارج فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره العراقي حرائق غابات تجتاح أستراليا والسلطات تحذر من ظروف كارثية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 71395 شهيدًا و171287 مصابًا
أعلنت شركة تكامل القابضة (شركة حكومية تابعة لوزارة الموارد البشرية) عن طرح عدد (19) فرص وظيفية وتدريبية متنوعة شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى في الرياض على النحو التالي:
– مهندس برمجيات مساعد (Associate Software Engineer)
– مسؤول مشتريات (Procurement Officer)
– مساعد تنفيذي (Executive Assistant)
– مدير حسابات (Accounting Manager)
– برنامج التدريب الداخلي (T- Cube Internship)
– مهندس برمجيات أول – عدد 2 (Senior Business Developer)
– مطور أعمال أول (Senior Software Engineer)
– مدير التدقيق الداخلي (Internal Audit Manager)
– مدير أول للحوكمة والتماثل (Governance & Compliance Senior Director)
– خبير إدارة المحافظ الاستثمارية (Portfolio Control Expert)
– مدير أول صيانة المرافق (Senior Facility Maintenance Manager)
– مدير استشاري (Consulting Director)
– مدير تنفيذي للشؤون المالية (Subsidiaries Finance Executive Director)
– مسؤول تطوير الأعمال (Business Development Lead)
– مهندس مبتدئ منصات الحوسبة السحابية (Junior Cloud Platform Engineer )
– مدير هندسة الحلول (Solution Architecture Manager)
– خبير هندسة المنصات (Platform Engineering Expert)
– مهندس خبير منصات الحوسبة السحابية (Expert Cloud Platform Engineer)
– (وظائف أخرى)
– إدارة الأعمال
– الإدارة
– إدارة المخاطر
– السياسة العامة
– المالية
– المحاسبة
– تحليل الأعمال
– سلاسل الإمداد
– الاقتصاد السلوكي
– علم النفس
– تقنية المعلومات
– علوم الحاسب
– علوم البيانات
– هندسة البرمجيات
– نظم المعلومات الإدارية
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة الميكانيكية
– الهندسة
– أو ما يعادلهم
التقديم على الوظائف الشاغرة متاح عبر الرابط التالي: اضغط هنا