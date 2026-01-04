تناول كمية معتدلة من الدهون الحيوانية يقلل الالتهابات

انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين
منذ القدم والإنسان يستخدم الدهون الحيوانية بكميات مناسبة، بوصفها مصدرًا أساسيًّا للطاقة والغذاء، لما تحويه من سعرات حرارية وأحماض دهنية ضرورية، تقوم بدور مهم في بناء الخلايا وحماية الأعضاء وتنظيم حرارة الجسم، واليوم كشفت دراسة أجراها باحثون صينيون أن النظام الغذائي الذي يحتوي على كمية معتدلة من الدهون الحيوانية يقلل من الالتهابات في الأنسجة الدهنية.
وأبرز باحثون من جامعة هونان الزراعية وجامعة الجنوب أن تناول هذه الدهون ضمن النسبة الموصى بها والمقدرة بـ 25% من القيمة الطاقية للنظام الغذائي، يحسن التمثيل الغذائي من خلال تنظيم توازن الأنسجة الدهنية.
وأجرى الباحثون التجارب على الفئران، التي استمرت 24 أسبوعًا، حيث تلقت الفئران 25 % من السعرات الحرارية من الدهون، ووجدوا أن الشحم يقلل من تراكم الدهون أكثر من الزيوت النباتية، وذلك بسبب زيادة مستوى حمض التوروكوليك؛ مما يحسن امتصاص الدهون ويقلل العمليات الالتهابية.
كما لاحظوا أن الشحم غني بالأحماض الدهنية المفيدة التي تزيد حساسية الجسم للأنسولين، وتساعد في التحكم بمستوى السكر في الدم.
في المقابل، أوضح هؤلاء الباحثون أن النظام الغذائي التقليدي الغني باللحوم والدهون الحيوانية، يرتبط بانخفاض معدل انتشار السمنة والسكري مقارنة بالنظام الغذائي النباتي.