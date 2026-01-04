Icon

تناول كمية معتدلة من الدهون الحيوانية يقلل الالتهابات

الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٥ مساءً
تناول كمية معتدلة من الدهون الحيوانية يقلل الالتهابات
المواطن - واس

منذ القدم والإنسان يستخدم الدهون الحيوانية بكميات مناسبة، بوصفها مصدرًا أساسيًّا للطاقة والغذاء، لما تحويه من سعرات حرارية وأحماض دهنية ضرورية، تقوم بدور مهم في بناء الخلايا وحماية الأعضاء وتنظيم حرارة الجسم، واليوم كشفت دراسة أجراها باحثون صينيون أن النظام الغذائي الذي يحتوي على كمية معتدلة من الدهون الحيوانية يقلل من الالتهابات في الأنسجة الدهنية.
وأبرز باحثون من جامعة هونان الزراعية وجامعة الجنوب أن تناول هذه الدهون ضمن النسبة الموصى بها والمقدرة بـ 25% من القيمة الطاقية للنظام الغذائي، يحسن التمثيل الغذائي من خلال تنظيم توازن الأنسجة الدهنية.
وأجرى الباحثون التجارب على الفئران، التي استمرت 24 أسبوعًا، حيث تلقت الفئران 25 % من السعرات الحرارية من الدهون، ووجدوا أن الشحم يقلل من تراكم الدهون أكثر من الزيوت النباتية، وذلك بسبب زيادة مستوى حمض التوروكوليك؛ مما يحسن امتصاص الدهون ويقلل العمليات الالتهابية.
كما لاحظوا أن الشحم غني بالأحماض الدهنية المفيدة التي تزيد حساسية الجسم للأنسولين، وتساعد في التحكم بمستوى السكر في الدم.
في المقابل، أوضح هؤلاء الباحثون أن النظام الغذائي التقليدي الغني باللحوم والدهون الحيوانية، يرتبط بانخفاض معدل انتشار السمنة والسكري مقارنة بالنظام الغذائي النباتي.

