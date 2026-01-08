تنبيه من أتربة مثارة على سكاكا ودومة الجندل شركة الفنار تعلن عن 99 وظيفة شاغرة 160 صقرًا للملاك المحليين تتنافس على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 كلية الملك فهد الأمنية تنفذ المشروع السنوي للسير الطويل للعسكريين والطلبة “الخلوة قديمًا” ملاذ المصلّين في الظروف المناخية القاسية تظاهرات واحتجاجات في أمريكا بعد مقتل امرأة بنيران موظفي الهجرة رئيس هيئة الترفيه: 12 مليون زائر يعكسون الإقبال المتصاعد على موسم الرياض مجلس القيادة اليمني يعفي وزير الدفاع ويحيله للتقاعد وفاة هلي الرحباني الابن الأصغر للفنانة اللبنانية فيروز المنتدى السعودي للإعلام 2026.. 4 خبراء أميركيين يناقشون استراتيجيات مواجهة الأخبار المضللة
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف.
وتوقع المركز في تقريره أن تشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة.