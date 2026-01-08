Icon

تنبيه من أتربة مثارة على سكاكا ودومة الجندل

الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٢ مساءً
تنبيه من أتربة مثارة على سكاكا ودومة الجندل
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أتربة مثارة على مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف.

وتوقع المركز في تقريره أن تشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة.

