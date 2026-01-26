تنبيه من أتربة مُثارة على منطقة تبوك

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة، على أملج، والوجه تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.‏