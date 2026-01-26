Icon

فُقدان 5 أشخاص إثر حريق في مصنع أغذية باليونان Icon تتويج اللاعب سعود العقيل بطلًا للمملكة في رياضة الووشو كونغ فو Icon الراجحي: انضمام 2.5 مليون شاب وفتاة للقطاع الخاص منذ 2020 Icon وزير البلديات والإسكان يُدشِّن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي Icon المنتدى السعودي للإعلام يحتفي بمسيرتي عبدالرحمن الشبيلي وبدر كريم Icon المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إكسبو 2030 الرياض Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند Icon جامعة نجران تُطلق هاكاثون الابتكار والحلول الذكية Icon 109 متسابقين يشاركون في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 Icon “جامعة الفيصل” وبرعاية الأمير بندر بن سعود بن خالد تدشّن “أيام المهنة” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تنبيه من أتربة مُثارة على منطقة تبوك

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
تنبيه من أتربة مُثارة على منطقة تبوك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة، على أملج، والوجه تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.‏

قد يهمّك أيضاً
ضبط 6 وافدين لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بتبوك

ضبط 6 وافدين لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بتبوك

أتربة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء 

أتربة على منطقة تبوك حتى السابعة مساء 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط 6 وافدين لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بتبوك
السعودية اليوم

ضبط 6 وافدين لممارستهم الدعارة في شقة...

السعودية اليوم