تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:١٢ مساءً
تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

