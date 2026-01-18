Icon

Icon تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان Icon

تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان
المواطن - فريق التحرير

نَبَّهَ المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، تصاحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على محافظات صبيا، وضمد، وصامطة، والطوال، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وجزيرة فرسان، ومركز الفطيحة،
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مرتفعات المناطق الغربية والجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

