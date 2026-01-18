العثور على حطام طائرة مفقودة في منطقة جبلية بإندونيسيا وزير الصناعة: مشاركة المملكة بمنتدى “دافوس” تجسّد دورها الفاعل بالمحافل الدولية زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شرق إندونيسيا تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان قتلى إثر انهيارات جليدية وسط النمسا تعليم جازان يستقبل 364 ألف طالب وطالبة مع بدء الفصل الدراسي الثاني الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود طقس الأحد.. أمطار ورياح نشطة في عدة مناطق اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 النصر يخطف وصافة دوري روشن بفوز مثير على الشباب
نَبَّهَ المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، تصاحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على محافظات صبيا، وضمد، وصامطة، والطوال، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وجزيرة فرسان، ومركز الفطيحة،
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مرتفعات المناطق الغربية والجنوبية الغربية للمملكة وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة وتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.