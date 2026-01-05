تنبيه من رياح نشطة على المنطقة الشرقية

أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية فيصل بن فرحان يصل إلى مصر توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هبوب رياح نشطة على المنطقة الشرقية في مدينتي الدمام والظهران ومحافظات الخبر، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، وبقيق، والأحساء، والعديد، حيث تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم، وتسببت تأثيراتها في تدنٍ مدى الرؤية الأفقية ما بين (3 – 5) كلم وإثارة الأتربة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيَّن المركز أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.