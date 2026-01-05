Icon

تنبيه من رياح نشطة على المنطقة الشرقية

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
تنبيه من رياح نشطة على المنطقة الشرقية
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هبوب رياح نشطة على المنطقة الشرقية في مدينتي الدمام والظهران ومحافظات الخبر، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، وبقيق، والأحساء، والعديد، حيث تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم، وتسببت تأثيراتها في تدنٍ مدى الرؤية الأفقية ما بين (3 – 5) كلم وإثارة الأتربة في المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة.

وبيَّن المركز أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

