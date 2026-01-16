تنبيه من رياح نشطة على منطقة نجران

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هبوب رياح نشطة على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، ويدمة، وحبونا، وخباش، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.

وبيَّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.‏

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وعلى الأجزاء الشرقية من منطقتي الباحة وعسير، في حين يبقى الطقس باردًا إلى شديد البرودة مع فرصة تكوّن الصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وتبوك والأجزاء الشمالية من منطقتي المدينة المنورة والشرقية.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة (25 – 45) كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة (12 – 35) كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة (25 – 50) كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.