تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن عوالق ترابية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (3 – 5) كلم على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وحبونا.
وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة من صباح الغد.