تستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الغد

تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن عوالق ترابية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (3 – 5) كلم على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وحبونا.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة من صباح الغد.

