تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة

السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٦ مساءً
تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

