Icon

شاطئ جيدانة.. وجهة بحرية جديدة تعزز السياحة وجودة الحياة في جازان Icon القادسية يفوز على الحزم بخماسية Icon وظائف شاغرة في هيئة التقييس الخليجية Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف شاغرة بـ شركة السودة للتطوير Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين Icon وظائف شاغرة بـ شركة الحاج حسين رضا Icon خلاف أسري.. القبض على المتهمين في جريمة قتل بنجران Icon أمانة الرياض تفتتح كليًا جسر طريق الحائر عند تقاطعه مع وادي حنيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توحيد خطبة الجمعة القادمة للحث على تيسير الزواج والتحذير من العزوف عنه

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٨ مساءً
توحيد خطبة الجمعة القادمة للحث على تيسير الزواج والتحذير من العزوف عنه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الأحد 29 رجب 1447هـ، توجيهاً لأصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة بتوحيد خطبة الجمعة القادمة بتاريخ 4 / 8 / 1447هـ؛ للحث على تيسير الزواج والتحذير من العزوف عنه، وذلك وفق المحاور التالية:

1. بيان أن الزواج سنةٌ من سنن المرسلين، وطريقٌ للعفاف وصيانة الأعراض، وسببٌ لاستقرار المجتمع، وفيه حفظٌ للدين وتحقيقٌ لمقاصد الشريعة في حفظ النسل والأخلاق، قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً)، وعن عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ).

قد يهمّك أيضاً
الحذيفي في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: الإسراء والمعراج من آيات الله الكبرى

الحذيفي في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: الإسراء والمعراج من آيات الله الكبرى

السديس في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: تمسكوا بهدي نبيكم واحذروا البدع والمحدثات

السديس في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: تمسكوا بهدي نبيكم واحذروا البدع والمحدثات

2. بيان مسؤولية الآباء والأمهات والأولياء في تيسير زواج من تحت أيديهم من الأبناء والبنات ورفع العوائق عنه، والدعوة إلى عدم المغالاة في المهور، والحث على ترك العادات المخالفة للشرع، والإسراف في الحفلات، والمبالغة في تكاليف الزواج، وبيان أن ذلك مخالفٌ لهدي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ومن التبذير المذموم شرعًا، وسببٌ لوقوع الشباب في الديون والهموم، وعزوف كثيرٍ منهم عن الزواج.

3. التحذير من عضل النساء أو التشدد في الشروط، والتنبيه على ما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (إذا أتاكُم من ترضون خُلُقَه ودينه فزوِّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريضٌ).

4. التحذير من الدعوات المنحرفة التي تروّج للعزوف عن الزواج، وتستغل وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه صورته وبثّ محتوى مضلِّل يُنفِّر منه، مع التنبيه إلى أن هذه الدعوات تهدف إلى إفساد الفطرة السليمة، وهدم القيم الأسرية، ومصادمة أحكام الشريعة ومقاصدها.

5. توجيه المجتمع إلى إعانة الراغبين في الزواج، وبيان مشروعية مساعدتهم بصفةٍ كريمة تحفظ كرامتهم، وصرف الصدقات والزكاة لهم إذا كانوا من أهلها، والتنبيه إلى أن إعفاف الشباب من أعظم القربات، وأن أثره لا يقتصر على الفرد، بل يتعداه إلى المجتمع بأسره.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحذيفي في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: الإسراء والمعراج من آيات الله الكبرى
السعودية اليوم

الحذيفي في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي: الإسراء...

السعودية اليوم