توضيح من إيجار بشأن تعديل عداد الكهرباء

قالت شبكة إيجار إنه يمكن تعديل عداد الكهرباء من خلال الوسيط العقاري خلال 10 أيام عمل من تاريخ بداية العقد.

وتابعت إيجار عبر منصة إكس أنه في حال مضى أكثر من 10 أيام عمل، لا يمكن التعديل على بيانات العداد. في هذه الحالة، يمكن تقديم طلب “إرجاع الذمة المالية” عبر منصة إيجار من العقد ثم البيانات المالية أسفل الصفحة – عرض البيانات المالية – طلب إرجاع الذمة المالية للكهرباء.

طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.