Icon

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية Icon إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان Icon ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض Icon لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك Icon تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توضيح من إيجار بشأن تعديل عداد الكهرباء

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
توضيح من إيجار بشأن تعديل عداد الكهرباء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت شبكة إيجار إنه يمكن تعديل عداد الكهرباء من خلال الوسيط العقاري خلال 10 أيام عمل من تاريخ بداية العقد.

وتابعت إيجار عبر منصة إكس أنه في حال مضى أكثر من 10 أيام عمل، لا يمكن التعديل على بيانات العداد. في هذه الحالة، يمكن تقديم طلب “إرجاع الذمة المالية” عبر منصة إيجار من العقد ثم البيانات المالية أسفل الصفحة – عرض البيانات المالية – طلب إرجاع الذمة المالية للكهرباء.

قد يهمّك أيضاً
3 حالات تمنح المؤجر حق إلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض

3 حالات تمنح المؤجر حق إلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض

شبكة إيجار: لا سندات قبض يدوية للعقود المحصورة في الدفع الإلكتروني

شبكة إيجار: لا سندات قبض يدوية للعقود المحصورة في الدفع الإلكتروني

طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.عقارات

وأوضحت، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد. عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شبكة إيجار: لا سندات قبض يدوية للعقود المحصورة في الدفع الإلكتروني
السعودية اليوم

شبكة إيجار: لا سندات قبض يدوية للعقود...

السعودية اليوم
3 حالات تمنح المؤجر حق إلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض
السعودية اليوم

3 حالات تمنح المؤجر حق إلغاء تجديد...

السعودية اليوم