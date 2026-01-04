توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض

قالت شبكة إيجار إن خدمة سند القبض هي لتوثيق الدفعات الإيجارية إن تم دفعها خارج شبكة إيجار (دفع نقدي – حوالة مباشرة لحساب المؤجر البنكي).

وتابعت الشبكة عبر منصة إكس: أنه يُتاح إصدار سند القبض من خلال المؤجر أو الوسيط العقاري على العقود التي لم تحدد طريقة الدفع بها على (الدفع الإلكتروني فقط)، وفيما يخص العقود التي تنص على (الدفع الإلكتروني فقط) يجب الدفع عبر القنوات المتاحة (مدى – ابل باي – سداد) حتى تستوفى الفواتير تلقائيًا، علمًا بأنه لا يتاح إصدار سند قبض على أي عقد سكني تم إبرامه بعد 15-01-2024.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد. عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.