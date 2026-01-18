توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج

رياح نشطة وضباب على المنطقة الشرقية العثور على حطام طائرة مفقودة في منطقة جبلية بإندونيسيا وزير الصناعة: مشاركة المملكة بمنتدى “دافوس” تجسّد دورها الفاعل بالمحافل الدولية زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شرق إندونيسيا تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان قتلى إثر انهيارات جليدية وسط النمسا تعليم جازان يستقبل 364 ألف طالب وطالبة مع بدء الفصل الدراسي الثاني الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود طقس الأحد.. أمطار ورياح نشطة في عدة مناطق اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026
أوضحت التأمينات الاجتماعية أن منحة الزواج تُصرف مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في النظام، أما في أنظمة التقاعد المدني والعسكري فلا توجد مكافأة زواج.
في سياق متصل، حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.