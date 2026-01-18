Icon

رياح نشطة وضباب على المنطقة الشرقية Icon العثور على حطام طائرة مفقودة في منطقة جبلية بإندونيسيا Icon وزير الصناعة: مشاركة المملكة بمنتدى “دافوس” تجسّد دورها الفاعل بالمحافل الدولية Icon زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شرق إندونيسيا Icon تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان Icon قتلى إثر انهيارات جليدية وسط النمسا Icon تعليم جازان يستقبل 364 ألف طالب وطالبة مع بدء الفصل الدراسي الثاني Icon الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود Icon طقس الأحد.. أمطار ورياح نشطة في عدة مناطق Icon اكتمال وصول القوات المشاركة في رماح النصر 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤١ مساءً
توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت التأمينات الاجتماعية أن منحة الزواج تُصرف مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في النظام، أما في أنظمة التقاعد المدني والعسكري فلا توجد مكافأة زواج.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

في سياق متصل، حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

قد يهمّك أيضاً
توضيح من التأمينات بشأن السن الأدنى للاشتراك الإلزامي

توضيح من التأمينات بشأن السن الأدنى للاشتراك الإلزامي

التأمينات الاجتماعية تطلق ثلاث لغات إضافية في تطبيق GOSI

التأمينات الاجتماعية تطلق ثلاث لغات إضافية في تطبيق GOSI

  • النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
  • اختيار الاشتراكات.
  • النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
  • تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  • إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
  • إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توضيح من التأمينات بشأن السن الأدنى للاشتراك الإلزامي
السعودية اليوم

توضيح من التأمينات بشأن السن الأدنى للاشتراك...

السعودية اليوم