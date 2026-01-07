Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢١ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير.

ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، وعلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، في حين يكون الطقس مستقرًا على باقي مناطق المملكة.

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: رياح وضباب على عدة مناطق 

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع المــوج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحــــالة البحــر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع المــوج من نصف المتر إلى متر، وحــــالة البحـــر خفيف الموج.

