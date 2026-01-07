توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير تحالف دعم الشرعية يوضح تفاصيل هروب عيدروس الزبيدي الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟ حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير.
ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، وعلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، في حين يكون الطقس مستقرًا على باقي مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع المــوج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحــــالة البحــر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع المــوج من نصف المتر إلى متر، وحــــالة البحـــر خفيف الموج.