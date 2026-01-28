توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، والشرقية.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية.

وأفاد التقرير أن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15 – 45 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 – 38 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج.

كما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15 – 40كم/ساعة، تصل إلى 50كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12 – 28 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.