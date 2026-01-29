Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق Icon مُزارعو نجران يستعدُّون لموسم حصاد القمح بالمنطقة Icon “موهبة” تسجل رقمًا قياسيًا بموسوعة غينيس بأكبر مسابقة للحلول الابتكارية في العالم Icon نباتات عسير الشتوية.. تنوّع بيئي تعزّزه جهود الحماية والتأهيل Icon الذهب يقفز لمستويات قياسية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة Icon وظائف شاغرة لدى مستشفيات رعاية Icon المركزي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon “الملّة”.. وسيلة التدفئة الوحيدة قديمًا وزينة المباني السكنية بالباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٧ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

وأفاد التقرير أن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-30 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين ونصف، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج.

كما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية، تتحول ليلًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى 50كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول ورياح...

السعودية اليوم