Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق Icon فتح باب القبول لـ 16 برنامج دبلوم حضوري بجامعة الجوف Icon نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة للبلاد Icon التقنية التطبيقية للبنات بالرياض تدشّن النسخة الثانية من معرض عمار لمشاريع العمارة والتصميم Icon تتويج 12 محترفًا دوليًّا بكؤوس الملك عبدالعزيز في مهرجان الصقور 2025 Icon إيداع حساب المواطن 11 يناير Icon الرئيس الفنزويلي في محاكمته: أنا رجل محترم ورئيس لبلادي Icon القبض على مواطن لترويجه الشبو في الشرقية Icon المدة المستغرقة لاستخراج الهوية الوطنية بعد تجديدها Icon جاهزية ملاعب الرياض وجدة لاستضافة منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق

الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٢ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على عدة مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، وعلى الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة (20 – 40) كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وضباب على عدة مناطق 

توقعات الطقس اليوم: رياح وضباب على عدة مناطق 

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة (15 – 30) كم/ساعة تصل إلى (45) كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: رياح وضباب على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: رياح وضباب على عدة...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وأمطار على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وأمطار على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة...

السعودية اليوم