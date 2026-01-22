Icon

توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة على عدة مناطق

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٣ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة على عدة مناطق
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك تمتد إلى الأجزاء الغربية من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/س،عة تصل إلى 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع المـوج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-52 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

